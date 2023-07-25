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90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

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31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk oldu.

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