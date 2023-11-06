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Fenerbahçe, dün düzenlediği Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.

FENERBAHÇE DE ARABİSTAN'DA OYNANMAMASI ÖNERGESİNİ KABUL ETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararını kabul etmediğini belirtti.

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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