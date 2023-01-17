Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.

67. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

38. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

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