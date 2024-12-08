Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 90+7. dakikada Rey Manaj'ın faulüyle yerde kaldı.

Maçın hakemi Turgut Doman potansiyel kırmızı kart için VAR incelemesi yaptı ve ardından kırmızı kartlık bir hareket olarak değerlendirmedi.

Maçın son düdüğüne kadar saha kenarında tedavi gören Barış Alper Yılmaz, mücadele sonunda sedyeyle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray bu müdahaleye kırmızı kart kararının çıkmamasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!" ifadelerini kullandı.

"İÇERDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

Maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların futbolcusu Yunus Akgün, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı. Hakem 'ayağı yerde' diyor. Bazı takımları 15. dakikada heveslendirdik ama kazandık. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.