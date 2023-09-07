İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarına Icardi, Oliveira, Zaha ve Ziyech'in durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında ayağına darbe alan Icardi'nin ciddi bir sakatlığının olmadığını aktaran İnce, "Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Son maçta ayağına anormal bir darbe aldı. Ayak bileğinde bir şiş var. Oyuncunun faydasına olacak program uygulanıyor. Gelecek hafta takımla antrenmana çıkacak." dedi.

Sergio Oliveira'nın antrenmanda kalçasında takılma hissi oluştuğunu aktaran İnce, "Sergio, toparlanma sürecinde. Salı günü takımla çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

"Ziyech, sakatlanmaz hale getirilmesi için çalışılıyor"

Yener İnce, Chelsea'den alınan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımla antrenman yapabilir hale gelmesi için çalışıldığını dile getirdi.

"Ziyech, geldiğinde takım antrenmanı için hazır değildi." diyen İnce, "Uzun bir süre istenen randımanda transfer yapmadığı için takım idmanını kaldırabilir ve sakatlanmaz hale getirilmesi için çalışılıyor. Salı veya çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yener İnce, Hakim Ziyech ile ilgili, "Çok zayıf" eleştirilerine de katılmadığını dile getirdi.

Fildişi Sahilli yıldız Zaha'nın geçen sezon Crystal Palace'da fedakarlık yaparak tam hazır olmadan oynadığını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Zaha'nın geçen sezon çok uzun süren ve tekrar eden kas sakatlıkları olmuş. Crystal Palace için çok önemli bir oyuncu olduğu için bu şekilde oynatılmış. Kendisi çok istekliydi ve kendisini denedi. Uzun süreli faydalı olabilmesi için gereken şartlara uygun değildi. Sık sık arka adalede sakatlıklar yaşamış. Zaha'nın çok ciddi bir şeyi yok ama eski takımdan yaptığı fedakarlıklar oyuncuyu yıpratmış. Üstüne gidilmesi durumunda sıkıntı yaşama ihtimali vardı. Sakatlık yaşamaması için özel bir program uygulanıyor. Samsunspor maçından önce takımla çalışmalara başlayacak. Geldiği günden itibaren 3-4 kat daha iyi durumda. Önümüzdeki hafta içinde takımla çalışacak. Testlerde istenen seviyeye gelirse en geç cuma günü takım idmanına çıkacak."

"Ndombele'nin çok ciddi bir fazlalığı yok"

Yener İnce, yeni transferlerden Tanguy Ndombele'nin ciddi bir kilo fazlası olmadığını söyledi.

Sosyal medyada fazla kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Fransız yıldızla ilgili İnce, "Bazı oyuncuların yağ oranı en iyi olduğu dönemde bile diğerlerinden yüksek olabilir. Dünya futbolunda görülebilen bir durum. Biraz kilosu var ama çok ciddi bir fazlalık değil. Onu makul değerlere düşüreceğiz. Tottenham'da sezon başından beri tüm idmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki tüm raporları bizde. En fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın. En iyi performansını verdiği zamanki kilosu bundan farklı değil." şeklinde görüş belirtti.

Ndombele'nin bir fotoğrafı üstünden spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, "Bu kilo ile yapamadığı hiçbir hareket yok. Tüm oyuncularımıza yaptığımız gibi Ndombele için de kilo kontrolü yapacağız. Spekülasyon yapıldığı kadar bir problemi yok. Bu kilosu maç oynamasına engel değil. Tottenham'da zaten son 3 gün hariç tüm antrenmanlara katılmış bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.