Sergio Ramos Galatasaray'a gelecek mi? Transferin hızlı takımı Galatasaray Zaha, Icardi, Tete, Bakambu, Angelino, Kerem Demirbay, Sıraçhan Nas, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle kadrosuna güç katmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sergio Ramos ismi bir kez daha gündeme geldi. İspanyol efsane ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Sergio Ramos transferinin detayları...

ABDÜLKERİM'DEN RAMOS SÖZLERİ

Sergio Ramos'un Galatasaray'la anılmasıyla ilgili konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Daha önce idolüm Sergio Ramos demiştim. Galatasaray ile adının geçmesi çok farklı bir duygu. Biz Nelsson ile çok iyiyiz, iyi bir uyumumuz var. Bu uyumu bozmayı düşünmüyoruz" dedi.

RAMOS SEVİYE ATLATIR

Galatasaray ile adı anılan dünya yıldızı Sergio Ramos'un transferini değerlendiren eski İspanyol futbolcu Albert Riera "Her şeyden önce üst düzey bir oyuncu. Halen Avrupa'nın en üst düzeyde yarışmacı takımlarında oynayabiliecek bir oyuncu. Bu konuda arzulu olduğunu biliyorum.Fiziksel olarak da Real Madrid günlerinin gerisinde değil. Gerçek bir lider Ramos. Transfer olursa Galatasaray'ı çok ileri taşır. Olursa Galatasaray açısından çok iyi olur. Gerçekten çok iyi bir lider. Muhtemelen önünde opsiyonlar vardır ama eğer olursa Galatasaray'a sınıf atlatır, kalite ve marka değeri olarak. Ben olmaması için bir neden görmüyorum." dedi.

SON DERECE FİT DURUMDA

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11’in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor. Bu da transferde Galatasaray’ı avantajlı kılan bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY RAMOS'LA GÖRÜŞTÜ

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın paylaştığı özel bilgiye göre; Galatasaray Victor Nelsson'un satışından bağımsız mutlaka tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek bir stoper transferi düşünüyor. Sergio Ramos ismi 1 ay önce Galatasaray'ın gündemine geldi. İspanyol efsane ile görüşme yapan Sarı-Kırmızılı yöneticilere Ramos "Arabistan'dan önemli bir teklif bekliyorum. Eğer o teklif gelmezse Galatasaray'a gelebilirim" cevabı vermişti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ YAŞANDI

Sergio Ramos'u isteyen kulüp Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli dün gece geç saatlerde milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Sergio Ramos'un Al-Ahli planı suya düştü. 37 yaşındaki tercübeli oyuncu eğer başka bir Arabistan kulübünden teklif almazsa Galatasaray'ın teklifini kabul etme ihtimali yüksek. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray taraftarı büyük heyecan yaşadı... Galatasaray tarafı İspanyol yıldız'a senelik 5.5 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti. Sergio Ramos'un vereceği karar merakla bekleniyor.