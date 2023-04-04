Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 63 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, son olarak sahasında Adana Demirspor'u ağırlamış, Sarı-Kırmızılılar zorlu mücadeleden son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 galibiyetle ayrılmayı başarsa da bazı isimler eleştiri oklarının hedefindeydi.

ÜÇ HAFTADIR SESSİZ

Bu isimlerden biri de, son haftalardaki performansıyla eleştirilen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi... Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen ara dönüşü performansında ciddi bir düşüş gözlenen yıldız oyuncu son olarak Nef Stadyumu'ndaki 2-1'lik Trabzonspor zaferinde gol atma başarısı gösterirken şu sıralar kayıpları oynuyor.

STADI TERK ETTİ

Ligin son üç haftasında Kasımpaşa, Konıyaspor ve Adana Demirspor mücadelelerinde gol atma başarısı gösteremeyen Arjantinli oyuncunun son Adana Demirspor maçının bitiş düdüğünün ardından stadı terk etmesi ve kutlamalara katılmaması da dikkat çekmişti.

BURUK'TAN ÖZEL GÖRÜŞME

Bu durumun nedeni olarak Icardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu ifade edilirken, başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un Arjantinli oyuncu ile özel bir toplantı yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.