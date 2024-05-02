Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da 25 Mayıs'ta olağan seçimli genel kurul yapılacak.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir isim çıktı.

Kulüp içindeki muhalif isimler Prof. Dr. Süheyl Batum’u adaylık için ikna etti.

İddiaya göre Batum’a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak da bu listeye girebilir.

Son 2 senede sağlanan sportif başarı nedeniyle kredisini artıran Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yakın çevresine bırakacağı mesajını verdiği de öne sürüldü.