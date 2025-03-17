Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, milli maçlar için lige verilen araya namağlup lider girdi. Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Galatasaray, ligde son olarak Onvo Antalyaspor'u mağlup etti ve puanını 71'e yükseltti. 1 maç fazlası olan sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunuyor.

Galatasaray, 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Başarılı performansın mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk, istatistiklerle ön plana çıkıyor.

Tecrübeli teknik adam, 2022-23 sezonundan bu yana 83 lig galibiyeti almayı başardı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik direktör durumunda. 51 yaşındaki teknik adam, bu alanda takipçileri ise 71'er galibiyeti bulunan Ancelotti ve Inzaghi...

Ligde ilk 27 maçı itibarıyla bu sezon ki Galatasaray'dan daha puan toplayan tek takım, geçen sezonki Galatasaray oldu.

71 puanı olan sarı kırmızılılar, geçen sezon aynı süreçte 72 puan elde etmişti.