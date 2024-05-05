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Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla 15 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar seriyi 16 maça çıkarttı.

Sivasspor karşısında 2 gol atan ve 1 asist yapan Dries Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu. (4 gol / 8 asist)

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 23 maçta mağlubiyet görmedi. Öte yandan iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

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