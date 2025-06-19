Galatasaray'da takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ardından kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Bulka, transferle ilgili kararını verdi. L'Equipe'te yer alan haberde Bulka'nın kulübü Nice'le yeni sözleşme görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedemediği ve Nice'in 25 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istediği belirtildi.

Ancak Habere göre Bulka, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Bulka Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.