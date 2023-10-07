Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

İlk Yarı

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Galatasaray 58. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 göne geçti.

86. dakikada Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 22'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde iki hafta üst üste kazandıktan sonra Galatasaray'a mağlup olan Bitexen Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Son 22 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Davison Sanchez ilk golünü attı, Icardi gol sayısını 8'e yükseltti

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.