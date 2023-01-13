Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 8’i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 10 karşılaşmaya çıkardı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.

Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.

BAFETİMBİ GOMİS BU SEZONKİ GOL SAYISINI 10'A ÇIKARDI

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı.

Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi.