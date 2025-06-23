Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'te devam edeceğini duyurdu.

Uzun süredir Arjantin temsilcisi Estudiantes'le görüşen Uruguaylı file bekçisi, bugün yaptığı açıklamayla transferini resmileştirdi. Muslera, “Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarla sayısız kupa kazanan tecrübeli kaleci, futbolu bırakacağı iddialarını en az bir yıl daha oynamayı planladığını söyleyerek yalanladı.