Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, yapılacak takviyelerin yanı sıra iç transfere de ağırlık vermiş durumda.

Galatasaray'daki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Fernando Muslera geliyor. Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray yönetimi, Muslera'yla 1 yıl daha yola devam etmek istiyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında da indirim yapılması düşünülüyor.

Ancak Muslera, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar verebilmiş değil. Tecrübeli kalecinin, ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.

38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında bir görüşme yapılması planlanıyor. Yönetim buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek istiyor. Ancak sarı kırmızılıların listesinde yerli kaleciler de bulunuyor.