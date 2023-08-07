Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar Play-off aşamalarını da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş maçları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.
TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak