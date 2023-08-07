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OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş maçları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sarı-kırmızılılar Play-off aşamalarını da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

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