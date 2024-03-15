Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile savcılığa gitti. Basın mensuplarının soruları üzerine Koç, şikayet üzerine Baki’nin ifade vermesi için gediklerini söyledi.

"SELAHATTİN BEY İFADE VERDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gelen Koç ve Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Koç, “Selahattin Bey’in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi." dedi.

'Destek amacıyla mı geldiniz' sorusuna ise “Yöneticiyim gelmez miyim' diye yanıt verdi. Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.