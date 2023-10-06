Bunlar da ilginizi çekebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Beşiktaş İsviçre ekibi Lugano'ya mağlup oldu

Beşiktaş İsviçre ekibi Lugano'ya mağlup oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Davinson Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.