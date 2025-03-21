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Oyuna devam etmek isteyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu karar sonrası hocasına tepki gösterdi.

Sanchez'in yerine Galatasaraylı futbolcu Cuesta'yı oyuna dahil oldu.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Sanchez'e sağlık ekipleri müdahale etti.Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, yaşananların ardından Sanchez'i oyundan çıkardı. Kaleci Alisson da oyuna devam edemedi.

Karşılaşmada Galatasaray 'ın yıldızı Davinson Sanchez izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.Davinson Sanchez, bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

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