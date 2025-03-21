Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.Davinson Sanchez, bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.
Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Sanchez'e sağlık ekipleri müdahale etti.Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, yaşananların ardından Sanchez'i oyundan çıkardı. Kaleci Alisson da oyuna devam edemedi.
Sanchez'in yerine Galatasaraylı futbolcu Cuesta'yı oyuna dahil oldu.
Oyuna devam etmek isteyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu karar sonrası hocasına tepki gösterdi.