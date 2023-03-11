Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Melekler Takımı pankartı asıldı.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Nef Stadyumu'nda bugün Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi stada Melekler Takımı pankartı açıldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Melekler Takımı pankartı asıldı.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Nef Stadyumu'nda bugün Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi stada Melekler Takımı pankartı açıldı.
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