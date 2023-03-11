Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Nef Stadyumu'nda bugün Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maç ı öncesi stada Melekler Takımı pankartı açıldı.

Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak

Arda Turan depremzedeler için Marmaris'te sahaya çıkacak

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