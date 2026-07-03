“Garantiler ve toprak konusunu kabul etmemiz mümkün değildir”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yıllardır dokunulmayan yasalara dokunuldu”

Cumhuriyet Meclisi’nin son gününü ve meclisten geçen yasalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yoğun bir meclis oturumuydu. Ünal Üstel Hükümeti koalisyon ortakları ile birlikte belki de Cumhuriyet tarihinin en fazla yasa geçiren hükümeti konumundadır. Son oturumda 17 yasa, ivedilikler, bir Sayıştay raporu ve geçen haftadan kalan 5 yasanın da üçüncü okunuşları oldu. Dolayısıyla çok yoğun bir süreci geride bıraktık. Son 5 yıl içerisinde yaz dönemlerinde bile komitelerde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 5 yılın özetine baktığımızda, yıllardır dokunulmayan yasalara dokunuldu. Son oturumda çok önemli iki teşkilat yasası geçti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Polis Örgütünün uzun yıllardır beklediği bir yasa meclisten geçti. Teşkilat yasalarını güncellemek ve günümüze uyarlamak meclisin görevidir” dedi.

Yeşilırmak, Polis Yasası hakkında bilgi verdi…

Programda Cumhuriyet Meclisi’nden geçen polis yasası ile ilgili detaylı bilgi veren Yeşilırmak, “Bu yasa uzun yıllardır mecliste konuşulan ama bir türlü hayat bulmayan yasalardan bir tanesiydi. Bu yasanın içerisinde görev riski ödeneği var. Artık polis teşkilatında görev alan tüm polis mensupları görev riski ödeneği alacak. Kademe ilerlemesinin önü açıldı. Yeni yasanın içinde mesai saatleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve ek çalışma ödeneği yüzde 10 artırıldı. Terfilerde puanlama sistemi geldi. Artık isteğe bağlı olarak fiili 25 yılını tamamlayanlar 60 yaşına kadar çalışabilecekler. Bunun yanı sıra disiplin ve üstün performans ödeneği getirildi. Yıpranma ile ilgili de bir düzenleme geldi. Yeni düzenlemede fiili 25 yılını dolduran her polis memuruna 60 ay ek hizmet eklendi. Polis Genel Müdürlüğünde 25 yılını dolduran polis mensuplarına kademe ilerlemesinin önü açıldı. Tüm görev yetki ve kadrolar değişti. Polis Örgütü yasasının içinde tüm görev yetkili ve sorumluluklar güncellendi. Önemli bir yasa, önemli bir kazanım ve önemli bir açılım oldu” ifadelerini kullandı.

“Garantiler ve toprak konusunu kabul etmemiz mümkün değildir”

Kıbrıs konusunda son dönemlerde Rum basınına yansıyan ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Bayan Holguin’in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik sunduğu öneriler hakkında programda değerlendirmelerde bulunan Yeşilırmak, “Basından takip ettiğiniz konuların yüzde 85’i bildiğimiz şeyler. Ama bunlar daha olgunlaşmamış ve maalesef tartışılan konulardır. Bir müzakere süreci olmadığı için bu konuların tartışılması sıkıntılıdır. Neyi müzakere edeceğimizi bilmeden bu konuların tartışılması hem bizleri hem vatandaşlarımızı rahatsız etti. Garantiler konusunda Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi kaldırılsın, çok az sayıda Türk askeri kalsın, onun yerine NATO’nun etkin ve fiili garantisi gelsin yönünde bir öneri sunuldu. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Kıbrıslı Türkler Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin altından çıkmak istemez. Bu düşünceyi dayatanlar şunu bilmelidir ki, bu garanti modelini kabul etmemiz söz konusu değildir. Diğer yandan Türkiye NATO üyesidir ve Türkiye’den bağımsız bir süreç yönetmeleri mümkün değildir. Diğer yandan toprak konusunun da şu aşamada tartışılması doğru değildir. BM Genel Sekreteri 5+1 konusunda toplantı daveti yapacak. Şuan önümüze konulmaya çalışılan ve servis edilen bilgiler zaten tartışılan konulardır. Garantiler ve toprak konusunu kabul etmemiz mümkün değildir. Güzelyurt konuşuluyor. Hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu bölgeye birçok yatırım yapıyor. insanlarımız orada yaşıyor ve hayatlarını devam ettiriyor. Geçmişi ve geleceği orada olan insanlara oradan çıkacaksınız denmesi ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.