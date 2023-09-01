Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu Bakan Gardiyanoğlu’nun iş hayatının  içinden gelen  biri olarak esnafın sorunlarını yakından bildiğini belirterek,  bu sorunları çözüme kavuşturacağına  inanç belirtti ve Bakan Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi. 

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Bakan Gardiyanoğlu da çalışma hayatını yöneten bir bakanlık olarak her konuda birlik ile temas halinde olacaklarını dikkat çekti.Ülkedeki ara eleman sıkıntısına değinen Bakan Gardiyanoğlu, hayata geçirilmeye hazırlanılan projeden bahsetti. Gardiyanoğlu  çıraklık eğitimini tamamlayıp ilgili işyerlerine istihdam edilecek olan  kişilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları  ile maaşlarının belli bir bölümünün bakanlık tarafından karşılanması yönünde bir bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.  Gardiyanoğlu “Birçok sektörde ciddi anlamda eleman sıkıntısı yaşanıyor. Ülkemizde nitelikli gençlerimiz var. Sadece yönlendirmeye ihtiyaç var. Takım ruhu içinde ara eleman açığının kapatılması için çalışmaları başlattık.  Düşüncemiz birçok işsiz gencimizi meslek sahibi yaparken,  diğer yandan da  ara eleman açığını kapatmak.” şeklinde konuştu.
 

GARDİYANOĞLU: “ ESNAFA SUNULAN KREDİ MİKTARLARI  DAHA DA YÜKSELTİLMELİ”
Pandemi  ve Rusya Ukrayna savaşı sonrası  yaşanan zor  süreçte düşük faizli ve uzun vadeli verilen kredilerin esnafa bir can suyu olduğunu  da belirten Gardiyanoğlu, Kooperatiflerden  esnafa sunulan  kedilerin miktarlarının daha da yükseltilmesini  talep etti.