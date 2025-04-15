Haber: Bahar SANCAR...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu , 30 yıldır yapılmayan Sosyal Hizmetler yasasını da bitirdiklerini kaydetti. Gardiyanoğlu, “Alt komiteden geçti, Personel Dairesinden geçti, Mevzuat Dairesinden geçti, Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve Meclis’e gitti. Yıllardır bekleyen Rehabilitasyon ve Huzurevi yasası vardı. Bunları tamamladık. Yıllardır engelli bireylerimize rehabilitasyon vermemişiz, sadece bakım yapmışız. Öğretmenlerimiz olanakları çerçevesinde eğitim vermiş. Bugün Demirhan’da eğitim gören bireylerimiz eserler yaratıyor” dedi. Gardiyanoğlu, Lapta Huzurevi içinde kaynak noktasında Türkiye ile görüşmeler yapacağını kaydeden Gardiyanoğlu, orayı da en kısa sürede tamamlama hedefinde olduklarını söyledi. Kalkanlı Yaşam Evi’nde de ciddi iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Gardiynoğlu, “Şuan tüm odalarda sıcak-soğuk su erişimi var. Boya badanaları yapıldı. Tüm klimalar yenilendi. Yataklar sürekli olarak değişiyor. Kimin ne zaman oraya gideceği belli olmaz. Amacımız yaşlılarımızı son dönemlerinde rahat ettirmektir” dedi.

“SOSYAL YARDIMLARDA 2025 YILINDA ARTIŞ YAPILACAK”

Sosyal Yardımlar hakkında da konuşan Gardiyanoğlu, “Sosyal yardım bir geçim ücreti değildir. Adı üstünde bir yardımdır, maaş değildir. Sosyal yardımın 21 farklı kriterlerde yükselen yardımlar vardır. Kişilere sosyal yardım veriyoruz ancak iş hayatına da katılmalarını ve sosyal güvence altına girmelerini de söylüyoruz. Dar gelirli katkı yardımdır maaş değildir. 2025 yılında belirli bir oranda artışla ilgili de çalışmamız var. Bunu da bütçemize koyduk. Bir düzenleme yapılıp bir artış yapılacak” dedi.