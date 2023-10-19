Bakanlık açıklamasına göre, Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin misafiri olarak ülkede temaslarda bulunan Mersin Emlakçılar Odası heyetini kabul etti.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı,Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Canpolat, Mersin'de faaliyet gösteren emlakçıları, KKTC'deki emlakçılarla bir getirerek gayrimenkul alışveriş köprüsü kurmak amacıyla adada bulunduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, kayıt dışı emlakçılığın üzerine gitmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Kayıt dışılık sorununun ülkede önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Bakan Gardiyanoğlu, turizm sektörünün ağırlıklı olduğu bir ülkede bu tür bir imajın hoş olmadığını söyledi. Gardiyanoğlu yapılacak olan hizmet bedelinin ülkede kalması için örgütlerle istişare içinde çalışacaklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu “Amaç sürdürülebilir ayakları üzerinde duran bir KKTC bırakmaktır. Biz halka hizmet için geldik. Gördüğümüz yanlışların üzerine kararlılıkla gideceğiz” diye konuştu.