Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte yeni maliyetlerin ortaya çıktığını belirterek, prim destek  ödemeleri ve tedarikçilerin durumunu  gündeme getirdi.  

Deniz ,  İDM fonundan yapılan  destek  ödemelerinin  daha bütünlüklü  ve kapsayıcı olarak  verilmesi yönündeki taleplerini iletti.

Geçitköy bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor... Geçitköy bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor...


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında,  yeniden bir değerlendirme yapmak için  Şubat ve Mart ayı yatırımlarından  ortaya çıkacak  verilerin son derece önemli olduğunu  söyledi. Gardiyanoğlu prim desteğinin kapsamının  genişletilmesi  ile ilgili gerekli  çalışmayı  yapacaklarını  vurguladı.