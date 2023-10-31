-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sahte reçete soruşturması sonrasında hastaların ilaca erişiminde ufak tefek sıkıntılar olduğunu belirterek, bu sıkıntıları aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

"Kamu reçetesi alan hastalar, kamu eczanelerinden bulabildikleri ilacı alıyor. İlaç yoksa peşin ödeyerek başka eczanelerden alıyor biz de bu paraları ödüyoruz" diyen Gardiyanoğlu, var olan ufak tefek sorunların da en kısa süre içerisinde çözüleceğini kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili de konuşan Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile tam bir uyum içinde olduklarını vurgulayarak, "Genel Sağlık Sigortasına geçene kadar aldığımız tedbirlerle ilerleyeceğiz, tüm birimlerle sürekli istişare içerisindeyiz" diye konuştu.