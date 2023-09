Gardiyanoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 16-17 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’da düzenlenen “U17 KIBRIS ŞAMPİYONASI “ na katılan Güneş Spor Kulübümüzün sporcularından Salih Doğu ÖZTÜRK tüm rakiplerini yenerek U17 Kıbrıs Badminton Şampiyonu, çift erkekler kategorisinde de Jacob ÖZİKİZ ve Salih D.ÖZTÜRK ikilisi 3. olarak çok büyük başarı elde etmiştir. Her iki sporcumuzu canı gönülden kutlarken, çocuklarımızın herzaman yanında olan, onları bugünlere getiren ve bu başarıda çok büyük emeği olan antrenörleri Savaş Dursun ve sporcu ailelerine teşekkürler ediyorum.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın başarıları her daim bizlere gurur vermektedir. Her zaman yanlarında olmaya ve gereken desteği vermeye hazır olacağız."