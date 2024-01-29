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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgeden aracıyla kaçan zanlı ise, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.

Eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı.

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