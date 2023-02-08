Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından İzmirlilerin dayanışma için seferber olduğunu belirtti.

İzmirlilere teşekkür eden Köşger, "Bir yandan afet bölgelerine yardım malzemelerini gönderirken diğer yandan mağdur olan vatandaşları kentimizde ağırlamak için gerekli çalışmalarımızı tamamladık." dedi. Köşger, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem afeti nedeniyle tahliye talebinde bulunan vatandaşlarımızın tahliyesine karar vermiştir. Bu kapsamda Gaziantep'teki vatandaşlarımızdan 4 binini İzmir'deki yurtlar, kamuya ait misafirhaneler ve otellerle kentimizde meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşların barınma sorununu çözmek için Bayraklı ilçemizde kurduğumuz konteyner kentte ağırlamayı planlıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinden gelecek 600 yaralı için de hastanelerimizde gerekli hazırlıkları tamamladık."