Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler sendikası (KTOEÖS), bugün saat 14.00 – 15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyramudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’de grev yapacak.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, iki sendika, saat 14.00’de Köprülü köyündeki EKTAM çalışanlarını ziyaret edip destek verecek ve ortak basın açıklaması da yapacak.

KTAMS ve KAMUSEN yarın bölgedeki dairelerde grevde olacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’yla (KTAMS) Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da yarın saat 13.00 – 15.30 arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevinde olacak.