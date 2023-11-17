Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen ‘Gökkuşağı-2 Operasyonu’ kapsamında, 27 yaşındaki O.M.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde yaklaşık 420 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 805 TL ile 10 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındığı bildirildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 21 yaşındaki S.H. de tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.