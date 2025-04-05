Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Gazimağusa'da bir köpeğin 3'üncü katta bulunan evin balkonundan aşağıya atıldığını duyurdu, tepki gösterdi.

Komite'den yapılan açıklama şöyle:

"Resimde gördüğünüz bu CAN! uğradığı şiddet sonrası 3. Katta bulunan evlerinin balkonundan AŞAĞIYA ATILDI! Fasıl 154 Ceza Yasası md. 377 (2) ağır yaralanma ile sonuçlanan bu eylemi AĞIR bir suç olarak saymakta ve 3 yıla kadar hapislik cezası öngörmektedir. Gerekli şikayetler Mağusa Polis Karakoluna yapılmış olup ilgili şahsın tutuklanarak mahkemeye çıkarılmasını bekliyor ve talep ediyoruz."