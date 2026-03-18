Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı törende, KKTC heyeti de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davetlisi olarak gerçekleştirilen günübirlik ziyarette Hasipoğlu’na, Şehit Aileleri, Malul Gazi Aileleri, Malul Aileleri ve Mücahit Gazi dernek temsilcileri de eşlik etti.

Heyet, Gazimağusa Çanakkale Şehitliği’nde yatan 217 şehitten kimliği tespit edilen 33 şehidin aziz hatırasını temsilen getirilen vatan toprağını da, dualar eşliğinde Çanakkale Şehitliği’ne bıraktı.

Ziyaret kapsamında anavatan Türkiye ile yürütülen protokoller çerçevesinde, KKTC’de yaşayan gazilere sağlanan sosyal hakların kapsamının genişletilmesi ve mevcut imkanların iyileştirilmesi hususunda mevkidaşı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşme yapan Hasipoğlu, 81 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Hasipoğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, 111 yıl önceki mücadelenin bugün Doğu Akdeniz’de devam ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“111 yıl önce Çanakkale Boğazı’nı zorlayan zihniyet, bugün Doğu Akdeniz’de, adamızın etrafında yeniden vücut buldu. İngiliz, Fransız, Yunan ve İsrail gemilerinin bölgemizdeki varlığı, tarihten ders çıkarmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; bugün bölgede yalnız değiliz. Yanı başımızda Çanakkale ruhuyla yetişmiş Aziz Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü liderliği ve sarsılmaz savunma gücü vardır.”

“Çanakkale Geçilmez” ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı olduğunu belirten Hasipoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı, “Ruhları şad olsun” dedi.