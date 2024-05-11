Başkan Uluçay'ın açıklaması aşağıdaki gibidir.

“Gazimağusa’da Geçitköy’den şehre su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza sebebiyle yaşadığımız su kesintisi birçok vatandaşımızı mağdur ediyor. Devlet Su İşleri Dairesi’nden aldığımız bilgi şehre su verilmeye başlandığı yönünde ancak basınç farkı sebebiyle önce alçak bölgeler daha sonra yüksek bölgelere su ulaşıyor. Uzman arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgi tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesi 13 Mayıs Pazartesi’ni bulabilir.

Bir belediyenin en temel görevi su arzının kesintisiz olarak halka sunulmasıdır. 2010 yılında Gazimağusa Belediyesi tarafından bu sebeple yap işlet devret modeliyle 2025 yılında belediyemize devredilecek bir Deniz Suyu Arıtma Tesisi yapılmıştır. Sonrasında bu tesis maalesef Belediyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu elektriksiz kalmış ve tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Bizim görevimiz halkımızın mağdur olmasını önlemektir. Önümüzdeki dönemde kesintisiz su arzını sağlamak için tekrardan Deniz Suyu Arıtma Tesisi de dahil tüm alternatifleri ortaya koymak adına girişimler yapacağız.”