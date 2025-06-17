Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.06.2025 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde, Mehmet YILDIRIM (E-48) 348 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JN 088 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Onur Sokağa dönüşe geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Cemaliye KARAKAŞLI (K-24) sorumluluğundaki ZS 720 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmadan sonra kontrolsüzce yoluna devam eden JN 088 plakalı araç, o esnada yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Harbay AŞIK (E-60) yönetimindeki RH 967 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağa doğru manevra yapmak üzere olan RH 967 plakalı araç ise savrularak, yol kenarında bulunan ağaca çarpıp durmuştur. JN 088 plakalı araç ise yine duramayarak önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Eşref Bitlis Caddesine giriş yapmak üzere durup bekleyen Hacer KUTLU (K-32) yönetimindeki RG 540 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JN 088 plakalı araç sürücüsü Mehmet YILDIRIM, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.