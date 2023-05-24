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ZRC 155 plakalı araç sürücüsü Ali ERSHADIAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

23.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa ’da Kahveci Mehmet sokak üzerinde, Ali ERSHADIAN (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Uluçam Yolu sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce Uluçam Yolu sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin ALTUNDAĞ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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