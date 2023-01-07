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Gelin erkek çıkmıştı, damat da evli çıktı!
Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen kişinin, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Aydın'ı karıştıran olayla yeni ayrıntılar ortaya çıktı...
#Aydın
#Damat
#Gelin
#Kadın
#Erkek
07.01.2023 - 13:27
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