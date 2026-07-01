Eskişehir’de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’nın ikinci gününde büyük bir başarı geldi. Damla Dönmez, 300 metre branşında Türkiye şampiyonu olarak gururlandırdı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yapılan şampiyonanın ilk gününde 2011 doğumlu kızlar kategorisi seçme serileri içerisinde 41.60 ile en iyi dereceyi elde eden Damla finale yükselmişti. İkinci günde koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan finalde Damla güzel bir performans sergileyerek 41.16’lık derecesi ile Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Düzenlenen törenle birincilik kürsüsünde yer alan Damla’ya antrenörü Meliz Baykent madalyasını takdim etti.

TEYON ALEX FİNALDE YARIŞTI

Şampiyonanın ikinci gününde 300 metre branşında final yarışan bir diğer atletimiz Teyon Alex Yiğit oldu. İlk günde 39.56’lık derecesi ile finale yükselen Teyon Alex, ikinci günde 2012-13 doğumlu erkekler kategorisi finalini 39.55 ile tamamladı ve Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamlama başarısı gösterdi.

SEZGİN ŞEREN TÜRKİYE ALTINCISI

2012-13 doğumlu kızlar uzun atlama branşında bir diğer atletimiz Sezgin Şeren yarıştı. Sezgin elde ettiği 5.13’lük atlayışla şampiyonayı Türkiye altıncısı olarak tamamladı.

MAHİR ATAMTÜRK VE ÖZGÜR ÖZADA'DAN SEKİZİNCİLİK

Yüksek atlama branşında 2012-13 erkekler kategorisinde yarışan Mahir Atamtürk, 5.90’lık derecesi ile Türkiye sekizincisi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde yarışan atletlerimizden bir tanesi de oldu. 2012-13 doğumlu erkekler yüksek atlama branşında yarışan Özgür, elde ettiği 1.61’lik derece ile yarışmayı Türkiye sekizincisi olarak noktaladı.