Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Atatürk Caddesi Gönyeli adresinde bulunan Livada öğrenci yurdu 410 nolu odada sakin R.A’nın (K-19-Yemen-Öğrenci) odasına zorla girip geceleyin ev açma suçunu işleyip mülke tecavüz eden ayni yurtta sakin zanlının (E-31-Kamerun-Öğrenci) genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra ,boynundan öpüp cinsel saldırıda bulunmasının akabinde, cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıdan ve müştekiden kan örneği alındığını ve DNA incelemesi yapılacağını kaydetti.

Polis, yurtta kalan bir tanığın geç kadının yarı çıplak bir şekilde odasından koridora çıktığını, bağırıp yardım istediğini gördüğünü söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, yurttaki kameraların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi. Polisin ardından söz alan zanlı ise kimseye zorla bir şey yapmadığını, kimseye tecavüz etmediğini, kadının isteği ile bir şeyler yaşandığını ancak sonrasında vazgeçip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



