Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Festival Alanı içerisinde, ses çıkarma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.Ö.(E-18) ve A.K.(E-15) bir taraf olup, diğer taraf olan A.Ş.(E-28) ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı A.Ş.’nin sol göz ile burun boşluğundaki kemikler kırılmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.