Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı içerisinde yaşları 18’den küçük genç ve çocukların karıştığı suç sayısının 497 olduğunu, bunlardan 46’sında, yaşları 14’ten küçük çocukların yer aldığını yazdı.

Gazete, bu suçlardan 299’unun ise hapis cezasını gerektiren ciddi suçlar olduklarını belirtirken, suça karışan 18 yaş altı genç ve çocukların toplam sayısının ise 761 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Haberde ayrıca, Güney Lefkoşa’nın 78 olayla ilk sırayı aldığı, arkasından 57 olayla Baf, 56 olayla Limasol ve 39 olayla Larnaka bölgelerinin geldiği vurgulandı.