Vadili, Akdoğan ve Paşaköy Gençlik Merkezlerine giden Özsaygın, gençlerle bir araya gelerek hem 2023 yılını değerlendirdi hem de 2024 yılıyla ilgili hedefleri aktararak gençlerin isteklerini dinledi.

Özsaygın, 2023 yılında gençlerin katkı koyduğu tüm etkinlikler için onlara teşekkür ederken 2024 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Özsaygın, merkezlerde görevli eğitmenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.