Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa finalinde şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü takımı oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi ile karşılaşan yeşil beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı ve sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.

Karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü takımına galibiyeti getiren golleri Ayşe Çetinkaya kaydederken, Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi’nin tek golü Cemre Kara’dan geldi.

Kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği karşılaşma çok keyifli bir ortamda gerçekleşirken karşılaşmayı KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekili Sıla Usar İncirli ve Başbakanlık Müsteşarı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu da takip etti.

Karşılaşma sonunda iki takımın kupa ve madalyalarını Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli ve KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Şifa Kırmızıgil ile Arzu İzveren verdi.