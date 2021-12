2022'de burcunuzu neler bekliyor

İyisiyle, kötüsüyle koskocaman bir yılı daha arkamızda bırakmak üzereyiz. Önümüzdeki yılın gökyüzüne baktığımızda yılı 4 dönemde inceleyeceğiz. Burçlara göre yılın gökyüzü durumuna da yine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

SATÜRN İLE URANÜS ARASINDA SERT AÇI

2022 yılının 1. Dönemini anlatan 21 Aralık 2021 dönencesi bize; mart ekinoksuna kadar olan dönemi anlatmakta. Bu dönem içinde bir yıldır hayatımızı sekteye uğratan eli cetvelli hoca Satürn ile her an ne yapacağı belli olmayan Uranüs arasındaki sert açının son bir kere daha etkisini göstereceğini görmekteyiz. Her ne kadar bu etki 2022 de yine etkili olacak olsa da 2021 yılında olduğu kadar acı çektirmeyecek demek mümkün.

VENÜS RETRO

Bu durum bizlere geleneksel ile çağdaş olanın mücadelesini, sınırları aşmanın ne denli disiplin gerektirdiğini bir kere daha yaşatacak. Ve boğa burcundaki Uranüs zaten maddi değerleri fazlasıyla anlatırken bir de Venüs’ün retro yaparak Plüton ile el ele tutuşması çok belli ki bizi 2022 Mart ekinoksuna kadar ne yazık ki para ve paranın çevresinde gelişen olaylarla zorlayarak uğraştırtacak. Bu nahoş konu özellikle kemerleri daha da sıkmaya ve devletin bu konuyla ilgili gayretlerini de gösterecek. Bu noktada hukuki düzenlemeler ve merkez bankası gibi kamu kuruluşlarının önemli müdahaleleri de söz konusu olacaktır.

MART SONUNA KADAR HAREKETLİLİK

Bu anlamda hemen hemen mart sonuna kadar döviz, borsa, kripto para gibi konularda olağanüstü hareketlilik gözlemlenebilir. Bu süreçte maddi anlamda öncelikle kendinizi korumaya bakmanızda, önlemler almanızda elbette fayda var. Ama yok ben işimi bilirim diyenlerdenseniz bu süreci harika bir biçimde de değerlendirmeniz mümkün duruyor.

TUTULMALAR DAMGA VURACAK

Mart ekinoksu ile Haziran gündönümü arasında ise boğa – akrep aksında gerçekleşecek olan tutulmalar damgasını vuracak bu akslar içinde yine Satürn’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı sert açı anlaşmaları, sözleşmeleri, maddi konuda Jüpiter’in pozitif etkisiyle bize biraz daha rahat nefes aldırtacak gibi görünmekte. Ve fakat bu süreçte sert geçen bir önceki dönemin yankıları bu dönemde de kendini konuşturtacak ve bazı toplumsal olayların tetiklenmesine neden olabilir. Bu süreçte birçok bürokrat ve yönetici yerinden olacak gibi de durmakta. Bu zaman diliminde nispeten ekonomik olarak paramız daha doğru bir yerde duracak olsa da -kamu ya da sivil fark etmez- yöneticiyseniz bir yerlerde başınızın ağrıyacağını söylemek mümkün.

SATÜRN RETROSU

Haziran gündoğumu ile eylül ekinoksu arasında ise, gökyüzünün başlığı Satürn Retro'su olacak. Satürn bu Retro'suyla birlikte gündem yine ekonomik platform da ilerlerken Jüpiter ve Mars karşıtlığı dinamitin fitilini ateşleyebilir. Bu noktada iklim koşulları fazla sıcak olurken 2021 de olduğu gibi orman yangınlarına umarım şahit olmayız. Keza bu sıcak zamanlarda halkın sesinin yükselebileceğini ve partiler arasında birleşmeler, ayrılmalar olabileceğini de söylemek mümkün.

BÜTÜN BÜYÜK GEZEGENLER RETRODA OLACAK

2022’nin son döneminde ise hemen hemen bütün büyük gezegenler retro hareketinde olacağı için yılın ilk yarısındaki her konu çözüme kavuşmamışsa tekrar önümüze dökülecek gibi durmakta. Bu da bize yine ne yazık ki ekonomik krizi işaret edebilir. Bunun yanında zaten 2022’ye sinmiş sınır ve sınır ötesi askeri hareketlilikte bu dönemde gündemi daha da yükseltebilir. Umarım uluslararası ilişkilerde bu anlamda bir gerginlik ortaya çıkmaz.

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN YAŞANABİLİR

Yani bir bakıma, yılın ilk 3-4 ayında alınacak önlemler eğer yeterli olmazsa bu son dönemde yaşayacağımız zorluğu arttırabilir. Ve ayrıca gizli saklı konular ortaya saçılabilir, her alanda skandallara da şahit olabiliriz. İşin gerçeği 2022’nin son çeyreği kim kime, dumduma tadında, vur patlasın çal oynasın yaşanabilir.

Evet sevgili astroloji severler görülen o ki, 2022’nin gündemi ve hareketliliği hayli fazla. Tema baştan sona ekonomi ve iyileştirmeler olacakmış gibi görünmekte. Yılın en mülayim ayları ilkbahar dönemi olurken en gerilimli dönemi ise ilk üç ve son üç aya denk gelmekte. Umarım 2022 bütün bu zorlayan öngörüleri en hafifinden atlatacağımız bir yıl olur.

Her şeyin gönlünüzce olacağı, muhteşem bir yıl geçirmenizi dilerim.

Koç

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde Kariyer, iş ve gayrimenkul konuları sizin gündeminizi belirleyecek gibi durmakta. Bu anlamda özellikle çok büyük, radikal değişimler içinde kendinizi bulmanız söz konusu olabilir. İşlerinizi ve paranızı değerlendireyim derken asıl var olanı korumanız daha büyük bir önem kazanacak. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise artık ipleri aldığınız ve liderlik vasfınıza oturacağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu anlamda özellikle kendiniz için yapacağınız hemen hemen her şey yerini bulabilir. Keza bu tip şeylere kalkışmadığınız taktirde de zaten bir şekilde hayat size uyarısını mutlaka yapacak diyebiliriz. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bir anda her şeyi sil baştan alıp yenilemek için bir gayret içine girebilirsiniz. Bu noktada yeni insanlarla yollarınız kesişebilir ve bu tanışmalardan da duygusal ilişkilerde dahil güzel birliktelikler çıkabilir. Ve 2022’in son üç ayında özellikle şubat ayında hayatınıza aldığınız veya çıkardığınız bütün maddi manevi değerler tekrar değerlendirmeye almanız için önünüze gelebilir. Fırsatları kaçırmazsanız başarılı bir yıl sonu yaşamış olacaksınız.

Boğa

Ocak, Şubat, Mart döneminde kendinizi daha çok yurtdışı, akademik konular gibi meselelerde ve özellikle iletişim, eğitim konularında hareket alırken bulabilirsiniz. Eğer kalkıştığınız işler bu dönemde olmuyorsa çok ısrarcı olmamaya gayret edin. Maddi anlamda bir kayıp yaşamak istemezsiniz. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise sizin için ektiklerinizi biçme dönemi gibi geçecek dememiz yerinde. Özellikle Haziran aylarında var olan durumu değiştirmek adına taşınmalar, iş değişikliği gibi durumlar önünüze çıkarsa şaşırmayın. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında dışarısı vur patlasın çal oynasın bir halde de olsa siz vakur pozisyonunuzu koruyacaksınız gibi görünmekte. Masraflarınız artabilir ve yeni yatırımlar, alım - satım yapmak, evinizde değişiklik yapmak ve hatta evlenip çoluk çocuk mevzuna da girişmeniz olası durmakta. Ve 2022’in son üç ayında hayatınızı tamam artık her şey benim kontrolümde dediğiniz an tekrar bütün yaptıklarınızı kontrol etmek veya tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. O nedenle mayıs, ağustos arası yerine getirmeniz gerekenleri tam ve eksiksiz yapmaya gayret edin.

İkizler

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde tam da Türkiye’nin gündemi içinde kendinizi bulacaksınız dersem abartmamış olurum. Bu noktada para akışı ve maddi değerler anlamında biraz kriz yönetiyor olabilirsiniz. Ana konunuz bu üç ay da para ve ruh sağlığınız olacakmış gibi durmakta. Her ikisini de korumaya gayret edin. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise yıldızınızın parlamaması için hiçbir neden yok dememiz mümkün. Bu anlamda özellikle kendinizi parlatmak adına elinizden geleni yapmanızda fayda var, fırsatları kaçırmayın. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında tam bir koşturma içinde olabilirsiniz ve bu süreç sizi fazlasıyla yorabilir. Ve fakat hayatınızın renkleneceğini de söylemeden edemeyeceğim. Yurtdışı kapıları önünüzde açılabilir. Ve 2022’in son üç ayında en gerilimli dönemden geçeceksiniz diyebilirim. Kazalara dikkat etmeniz gerekecek, bu üç Ay sizin en çok korunmanız gereken zamanları anlatmakta. Bunu unutmayın olur mu?

Yengeç

Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olan sevgili astroloji severler. 2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde en önemli konunuz ikili ilişkiler, mahkemeler ve kendinizle ilgili kararlar olacak gibi görünmekte. Bu süreçte vereceğiniz kararlarda ne kadar duygularınızla hareket etmezseniz o kadar iyi. Resmi işlerde ise daha dikkatli olmanızda her zaman fayda var. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise gökyüzü size tamamen işlere gömüleceğinizi ve bu anlamda sıkı bir mücadele içinde olabileceğinizi söylemekte. Gerekli çalışmayı doğru bir biçimde yaparsanız 2022 sonu, 2023’ün ilk aylarında meyvelerini toplarsınız. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında biraz kontrolsüz oradan oraya savrulduğunuzu hissettiğiniz zamanlardan geçecek olabilirsiniz. Çevreniz ile olan ilişkileriniz sınava tabi tutulabilir. Bu aylarda biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Ve 2022’in son üç ayında iletişiminiz ve yine hareketliliğiniz ciddi bir biçimde artabilir ve bu noktada hayatınız sanki kontrolünüzde değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Ve fakat bu size iyi gelecektir.

Aslan

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde daha çok hayatınızda sağlığınız ve çalışma koşullarınız etkin olacak gibi görünmekte. Bu süreçte özellikle hizmet aldığınız ve verdiğiniz konularda fazla dediğim dedik davranışlara maruz kalabilir veya siz yapabilirsiniz. Keza bütçenizde bazı kısıtlamalara gitmenizde gerekebilir. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise sizi kim tutar bilinmez ve fakat yollarda olabileceğinizi, yer değiştirmek için önünüze fırsatlar çıkabileceğini ve eğitim konusunda da enteresan gelişmeler olabileceğini söylemek mümkün. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında resmi konular, devlet dairelerinde işlerle uğraşabilirsiniz. Bu anlamda bitmemiş işleriniz varsa bu dönem bu işlerin finale ereceğini de söylemek çok mümkün. Zor ama çözüme açık aylar olacakmış gibi duruyor. Ve 2022’in son üç ayında, bir parlama yaşayacaksınız dersem şaşırmayın. İş ve özel hayatınızda özellikle eylül ayındaki performansınız bu parlamanın ne kadar göz kamaştırıcı olacağını belirleyebilir.

Başak

Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili astroloji severler. 2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde gökyüzü haritanız sizin için genel olarak dikkatinizin daha çok ikili ilişkiler ve sosyal hayatınız üzerinde yoğunlaşacağınızı söylemekte. Bu anlamda ayrılıklar veya yeni ilişkiler hayatınızda söz sahibi olabilir. Bunun yanında borsa, döviz vb. konularda yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise daha çok durum ve koşulları daha iyi bir hale getirmek için ne yapabilirim diyerek koşturacak olabilirsiniz. Bu anlamda bu üç ay size “Artık elimde maddi, manevi ne var ve bunlarla nasıl yoluma devam ederim?” diye sordurtabilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ufak tefek operasyonlar yaşamanız olası veya sağlığınızla ilgili gelişmeleri takip etmenizde söz konusu olabilir. Ayrıca bu süreçde ilşkilerle ilgili olarak bazı kapıları açıp bazıları kapamanızda mümkün duruyor. Ve 2022’in son üç ayında daha bireysel bir yerden bakmaya başlayabilirsiniz hayata. Ve bu elbette size çok daha iyi gelecektir. Hayatta önceliğin siz olduğuna belki de bu son üç ayda daha etkili bir biçimde ayacaksınız da diyebiliriz.

Terazi

2022 yılının burcunuzdaki genel etkilerini 3 ay üzerinden 4 başlıkta inceleyeceğiz. Ocak, Şubat, Mart döneminde yaşamınızda en çok gayrimenkul ile ilgili konular kapınızı çalabilir, taşınma ev alma, satma vb. şeylere kalkışabilirsiniz. Bunun yanında aile büyüklerinizle ilgili çözmeniz gereken konularda yine gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanız gereken bir süreç geçirecek olabilirsiniz. Kariyerle ilgili adımlarınızı da hesaplı atmalısınız. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise çalışma hayatınızda, para kaynaklarının idamesi konusunda güzel fırsatlar yakalama eğiliminde olmanız muhtemel. Keza ikili ilişkiler konusunda da hayli hararetli günler içinde kalabilirsiniz. Bu süreçte borç alıp vermemeye gayret etmenizde sizin yararınıza olacaktır. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları size daha çok ticari ortaklıklar, iş ve zamanı doğru kullanabilmeniz açısından önemli olacak gibi görünmekte. Kargaşadan uzak kaldığınız ölçüde parlak zamanlar yaşamanız mümkün. Ve 2022’in son üç ayında ise biraz daha gerginliğe açık bir dönem yaşayabilirsiniz. Her anlamda yine ikili ilişkiler yılın son aylarına sizin için damgasını vurabilir. Bu aylarda sıkıntı yaşamamanız için yılın ilk üç ayındaki kararlara dikkat etmeniz sizin için faydalı görünüyor.

Akrep

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili geçecek gibi durmakta. Özellikle bu yakın çevrenizle yeni bir atılım içine girme eğiliminde olmanız elbette söz konusu olabilir. Ve fakat bu anlamda kredi çekmek veya dolaylı yoldan da olsa borçlanmamaya gayret etmeniz sizin için hayırlı durmakta. İlişkileriniz kırılgan bir dönemden geçecek olabilir. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise sağlık başta olmak üzere çevrenizdekilerinde sağlığı konusunda pozitif adımlar atabilir, yapılması gerekenleri ertelemeden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında bu süreç size duygusal anlamda da hareketliliği arttıracaktır. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise odağınız biraz daha sistem oturtmakla geçecek olabilir. Kendiniz ve çevreniz için sağlık başta olmak üzere birçok alanda daha çok var olanı korumak adına hareket alabilirsiniz. Ve 2022’in son üç ayında daha yapıcı bir döneme girerken dış etmenlerin fazlasıyla size tehditkâr geldiğini hissedebilirsiniz. Bu anlamda yaşanılan sosyal değişimden olabildiğince uzak durmaya gayret etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.

Yay

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde yay burçlarını en çok zorlayacak konuların başında ekonomik gelişmeler olacakmış gibi durmakta. Bu dönemde eğer risk alabiliyorsanız maddi anlamda hoş gelişmeler içinde de olabilirsiniz. Bu anlamda akılcı olmanız, sağlam kararlar vermeniz önem kazanacak diyebiliriz. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise gayrimenkul konuları, taşınma veya devlet daireleri ile ilgili mevzular sizi oyalayabilir. Özellikle mayıs ayında hayat ritminiz hızlanacak diyebiliriz. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hayatınıza daha çok duygusal ilişkiler, çok daha içe dönük bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Her ne kadar koşullar ve tempo yüksekte olsa uzun süredir yaşamadığınız bir gönül macerası içine girebilirsiniz. Ve 2022’in son üç ayında kariyer ve iş konusunda nihai bir karar vermek durumu söz konusu olabilir. Yeni bir işe kalkışabilir ve yıl içinde özellikle nisan - haziran arasındaki tutum ve davranışlarınız yılın bu son aylarında sizin yaşam kalitesini belirleyecek önemli gelişmelerin kalitesini belirleyecektir.

Oğlak

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde sizi önemli kararlar bekleyecek olabilir. Bu süreçte maddi, manevi hemen hemen her anlamda sizin için artık hayatınızın yönünü çizmek adına bazı fırsatlar önünüze gelebilir. Bunları doğru değerlendirdiğiniz taktirde ileride çok daha olumlu dönemlere kapı açarsınız. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise ortaklık veya evlilik konuları önünüze gelebilir ve bu konulara biraz daha mesai verirken kendinizi bulabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi toparlamak ve karar vermek içinde zaten sizi hayat zorlayacaktır. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında taşınmaya kalkmanız veya sıkı, büyük bir tadilata girişmeniz söz konusu olabilir. Gayrimenkul konuları gündem olacakmış gibi görünmekte. Ve 2022’in son üç ayında bir bakıma sizin için yeni rüzgarlara yelken açacağınız bir süreç olacak dersek abartmamış oluruz. O nedenle sizin için bir bakıma yıl içindeki krizleri yönetim şekliniz bu rüzgârın ne kadar şiddetli olup olmadığını belirleyecek.

Kova

2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde sizin için artık ben yapamam, ben beceremem dediğiniz konularda kendinizi toparlayıp ilerlemeniz için güzel olanaklar çıkabilir ve ayrıca bu süreçte para konusunda da cesaretiniz varsa atılım yapabilirsiniz. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise kendinizi artık gün yüzüne çıkardığınız zamanları yaşamaya başlayacağınızı söylemek mümkün. O nedenle ilk üç ayı ne kadar verimli geçirirseniz bu bahar aylarında 2022 sizi gayet iyi sürprizle karşılayacaktır. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında nispeten aileniz ve çok yakın çevrenizle ortak işlere kalkışıp, planlar, projeler içinde koşturacak olabilirsiniz. Bu süreçte kargaşayı kapınızın dışında tutmayı becerebilirseniz yolunuz açık olacak. Ve 2022’in son üç ayında belki de en çok içinde dağılıp toplanacağınız zamanlar olacakmış gibi görünmekte. Bu noktada ağustos ve eylül aylarındaki kararlarınız özellikle sizin maddi, manevi performansınızı bu üç ayda belirleyecektir.

Balık

Balık ve yükselen burcu Balık olan sevgili astroloji severler. 2022 yılına burcunuz üzerinden baktığımızda; Ocak, Şubat, Mart döneminde 2021’de başlamış olduğunuz işleri sona erdirmek açısından gayet olumlu gelişmelere açık olacaksınız. Bu süreçte ekonomik krize karşı kendinizi koruduğunuz taktirde ileride çok daha rahat aylarınız olabilir. Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise sizin için çözüm zamanları dersek büyük bir cümle kurmamış oluruz. Bu dönemde yeni bir iş ve gelir teklifleri kapınızı çalabilir veya siz bu doğrultuda üzerinizdeki ataleti atıp hareket almaya kalkışabilirsiniz. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise daha çok dikkatiniz, gündeminiz okul, eğitim ve yurtdışı ile ilgili mevzulara kayabilir. Bu anlamda duygusal bir ilişkide bu duruma eşlik edebilir. Uzun süreli bir ilişkiyi onarabilir veya başlayabilirsiniz. Ve 2022’in son üç ayında ise yine odağınız biraz ilişkilerde ama çoğunlukla yer değiştirmekle de ilgili olacakmış gibi duruyor. Ve ayrıca size yeni teklifler gelebilir, yer değiştirmeye kalkabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz.