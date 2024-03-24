Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı olarak üniversitelerin uluslararası akreditasyonlara başvurmalarına ve yükseköğretimde uluslararası standartlara ulaşılmasına önem verdiklerini belirtti. Çekebi, “Tüm üniversitelerimizin uluslararası akreditasyon alması hem ülkemiz hem de öğrencilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam etmektedir” dedi.

Behcet Çelebi, Zimbabve’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı üniversiteleri akredite listesinden çıkardığı yönünde basında yer alan haberlerin yanlış yorumlanmaması ve kamuoyunda olumsuz algılamaların söz konusu olmaması için bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yaptığını belirtti.

Çelebi, şöyle devam etti:

“Zimbabve Yükseköğretim Konseyi (ZIMCHE); Hindistan’dan, Güney Kıbrıs’tan ve ülkemizden olmak üzere, toplamda 7 üniversitenin akreditasyon sürelerinin dolması nedeniyle listeden çıkarıldığını duyurmuştur. İlgili üniversitelerle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu konu ile ilgili bahse konu üniversitelerimiz, akreditasyon sürelerinin uzatılması yönünde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Konunun; diplomaların kalite, güvence ve standartlara uygunluğu ile ilgili olmadığını, sürelerinin dolması ile ilgili olduğunu ve endişe edecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm”