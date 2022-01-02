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Aylarca süren ışıltılı ve dümdüz saçlara evde de kavuşabilmek mümkün!

Brezilya fönü, saçın aylarca düz, parlak ve bakımlı görünmesini sağlar. Bu sebeple çoğu kadın Brezilya fönünü araştırıyor ve saçına uygulatmak istiyor. Özellikle kalın telli ve kıvırcık saça sahip kadınlar, bu yöntem sayesinde her gün yeni fön çekilmiş hissi yaşıyor. Kuaförde uygulandığında oldukça masraflı olan bu yöntemi evde uygulamak mümkün mü?

02 Ocak 2022 Pazar 22:22
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Aylarca süren ışıltılı ve dümdüz saçlara evde de kavuşabilmek mümkün!
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Brezilya fönü evde de uygulanabilir, yapmanız gereken yalnızca gerekli malzemeleri satın almak. Brezilya fönü, özellikle çalışan kadınlar için büyük kolaylık, bu yöntemle her sabah saçınıza şekil vermek için erken saatlerde uyanmak zorunda kalmazsınız. İşlemi uygularken kullanılan, saçın yapısına uygun pigment ve keratin ile saçlarınıza bakım da yapmış olursunuz. Peki, Brezilya fönü evde nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte detaylar.

BREZİLYA FÖNÜ İLE BAKIMSIZ SAÇLARA VEDA

Saçlarınızı düzleştiren bu yöntemi diğer fönlerden ayıran özelliği, kalıcı olması. Yaklaşık 6 ay saçınızda kalan Brezilya fönü özellikle kıvırcık ve kalın telli saçlar için mucize bir uygulama denebilir. Saça uygulanan yoğun keratin saçın düz, parlak ve bakımlı görünmesini sağlıyor. Kuaförde uygulanan Brezilya fönü kimileri için oldukça masraflı olabilir ancak evinizin konforunda siz de Brezilya fönü yapabilirsiniz.

MALZEMELER

Fön makinesi

İçeriğinde sülfat olmayan herhangi bir şampuan

Eldiven

Saç bonesi

Vantilatör

80 ml keratin

Boya fırçası

Boya karıştırma kabı

Isısı 230 dereceye ulaşabilen bir saç düzleştiricisi

Seyrek ve ince dişli birer tarak

UYGULANIŞI

Sülfat içermeyen şampuan ile saçınızı güzelce yıkayın.

Daha sonra saçınızı hiç ıslaklık kalmayana kadar kurutun.

Yoğun dalgalı bir saça sahipseniz saçınızı düzleştirin.

Saçları sıklığına göre eşit parçalara ayırın.

Eldivenleri elinize giyerek, her bir saç tutamına eşit şekilde keratin sürün. Bu aşamada mutlaka vantilatör açık olmalı.

Keratini sürdükten sonra saçınızın her yerine yayılması için ince bir tarakla saçınızı tarayın.

Saçlarınızı tepeden toplayın ve saç bonesini takın.

Bu şekilde 20 ila 40 dakika arasında bekledikten sonra boneyi çıkarın.

Seyrek dişli tarak ile saçlarınızı tararken fön makinesi yardımıyla kurutun.

Saç düzleştiricisini 230 dereceye ayarlayarak saçınızı düzleştirin.

Düzleştirme işleminden sonra saçın her tutamına 5-10 defa presleme işlemi uygulayın.

Brezilya fönü uygulamasının daha kalıcı olması için her gün 2 kez düzleştirici yardımıyla üstünden geçin.

İşlemden 4 gün sonra sülfat içermeyen şampuanla saçınızı yıkayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 02.01.2022 23:27
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Fönü
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