Çalılıklar Arasına Gizlenmiş Tabanca Ve Mermileri Almaya Giden Şahıs Polislere Yakalandı

Güvercinlik –Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir arazi içerisinde, çalılıklar arasında bir çanta içerisinde silah ve mühimmat görüldüğüne dair polise ulaşan bir bilgi üzerine olay mahalli civarına C. Ö. Ş. Ekipleri pusu görevine başladı.