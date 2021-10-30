Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107
Flaş Haber
Bafra'da boğulma!
Kapat

Çalılıklar Arasına Gizlenmiş Tabanca Ve Mermileri Almaya Giden Şahıs Polislere Yakalandı

Güvercinlik –Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir arazi içerisinde, çalılıklar arasında bir çanta içerisinde silah ve mühimmat görüldüğüne dair polise ulaşan bir bilgi üzerine olay mahalli civarına C. Ö. Ş. Ekipleri pusu görevine başladı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:16
252 Okunma
Çalılıklar Arasına Gizlenmiş Tabanca Ve Mermileri Almaya Giden Şahıs Polislere Yakalandı
banner108

29.10.21 tarihinde saat 13:30 raddelerinde çalılıklar arasında silah bir çanta içerisinde çoraplara sarılı mühimmatı almaya gelen C.B polisi görüp kaçmaya çalışırken Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş Ekipleri tarafından tutuklandı.

Siyah poşet içerisinde tespit edilen 4 adet 9mm çapında tabanca 4 adet şarjör ve 4 mm çapında 74 adet canlı mermi ile zanlının kaçarken kırdığı cep telefonu emare olarak zapt edildi.

Zanlı bugün 30.10.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu ve ithali suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin soruşturması devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Sucuoğlu’nun ne UBP’ye ne de ülkeye yarar sağlayamayacağı kesindir.
Saner: Sucuoğlu’nun ne UBP’ye ne de ülkeye yarar sağlayamayacağı kesindir.
Günlük Burç Yorumları / 24 Ekim 2021
Günlük Burç Yorumları / 24 Ekim 2021
İnsan beyni ile karıncalar arasında dikkat çeken ilginç benzerlik
İnsan beyni ile karıncalar arasında dikkat çeken ilginç benzerlik
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim