“Egemen eşit iki devlet” Duası!

Aşı işi ne olacak?

Hangi aşı gelecek?

İki devletli çözümcülere göre, “Rum’dan aşı almak olur mu?”

Kime, nasıl, ne zaman yapılacak?

-*-*-

Yerel bulaş durumu nedir?

Bin kadar test yapıp, 8 kadar yerel bulaşa ulaşıyorsak, 10 bin yaparsak, 80 yerele ulaşmış mı oluruz?

-*-*-

Sahi maaşlar ödenecek peki 13’üncü maaşlar da ödenecek mi?

13’üncü maaşları ödemek, muhteşem bir hükümet başarısı mı olacak?

Yoksa, hem madden hem zihnen fukaralık gösterisi mi?

Türkiye verirse, sonra hesaptan düşecek mi?

Ve aynı zamanda boru parası ve hastane parası Türkiye’nin vereceği 2,4 milyar TL’den düştü mü?

-*-*-

Bu arada yılbaşı için 6 bin turist gelecek mi?

Buna kim karar verecek?

-*-*-

Mültecilerle ilgili bir yasa yapılması ve bir mülteci merkezi inşa edilmesi gibi düşünceniz, planınız, programınız bulunmakta mıdır?

Narenciye kesimi için illa ki Türkiye’den kesim ekipleri mi gelmeli?

Üniversite öğrencileri gelmezse, yurtlar, bölge esnafı ve hatta bazı üniversiteler batar mı?

Güney’deki işçiler ne olacak?

-*-*-

Okullar ne zaman tatile girecek?

Sınav veya sınıf geçme neye göre belirlenecek?

Okullar kapanır mı yeniden?

-*-*-

Bu arada iki devletli çözümde ısrarcı mısınız yoksa bu işin garagözlük olduğunun farkında mısınız?

Cidden inanıyor musunuz iki devletli çözüme?

Yoksa, bir çeşit taktik yani “çözümsüzlük” adına atılmış adım olduğunun farkında mısınız?

Dünya’dan daha da izole olma ihtimali sizi hiç ürkütmüyor mu?

Tüm Dünya’ya rest çekip, BM parametrelerinin üzerine üzerine gidip reddetmek size göre de masadan kaçmakla eşdeğer midir?

Birileri size çıkıp “Egemen eşit iki devletli çözüm Duası” gibi bir dua türünün varlığından söz etse, inanır mısınız?

“Haydi hep beraber tanınma duasına” deseler, çıkar mısınız?

-*-*-

Arpa bitti bitiyor!

Elektrik kavga arenası!

Polis sıkıntılı!

TC’den para akışında sıkıntı!

Ercan Havaalanı’nda da sıkıntı!

Limanlar dökülüyor!

Yollar çukur çukur!

Hayvancılık ne alemde?

Süt üretimi?

-*-*-

Alacak – verecek davaları artıyor!

Bu sizi ürkütmüyor mu?

-*-*-

Hırsızlık arttı!

Bundan hiç mi çekinmiyorsunuz?

-*-*-

Bir çok esnaf ve şirket battı!

Boşanmalar arttı; alkol uyuşturucu kullanımı çok yükselirken, kullanım yaşı düştü!

Sizce de tedbir almak gerekmez mi?

-*-*-

Veya şirket gibi yönettiğiniz devleti küçültmek aklınıza gelir mi?

Veya borçlanacak mısınız?

Ya da “Türkiye’de çok var ve bize verecek” diye mi bekliyorsunuz?

Borçlanacak başka ülke aklınıza geliyor mu?

Mesela “Müslüman” bir kardeş ülkeniz var mı?

Sahi Azerbaycan işi ne oldu?

Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtulması gününü ulusal bayram ilan eder misiniz?

Yoksa, “utanır”, başınızı öne eğer misiniz?

Hani bizim durum da benzerlikler içerir diye mahcup olur musunuz?

Yoksa, hiiiiç umurunuzda bile değil mi?

“O başka bu başka” mı diyorsunuz?

-*-*-

Aklıma gelmişken sormadan geçemeyeceğim; Azerbaycan’dan borç istemeyi hiç hayal ettiniz mi?

-*-*-

Sahi ne yapıyorsunuz?

Ne yapacaksınız?

KKTC’yi 10 ay içinde ayrı ve bağımsız – egemen bir devlet olarak tanıtmak gibi bir siyaset mi güdeceksiniz?

Adındaki “KK”lerden birini atıp, devletin adını da “Kıbrıs Türk Devleti” mi yapacaksınız?

Yoksa, hep hamasi nutuk hep hamasi nutuk mu?

-*-*-

Arada bir de Amerika’yı yazılı olarak kınamaya ne dersiniz?

-*-*-

Bu arada sormam gereken bir soru daha var:

“Türk televizyon kanallarını izlediniz mi?”

Geçenlerde bir haber vardı!

Urfa’nın Siverek ilçesinde, bir grup kardeşimiz, yağmur duasını bırakmışlar; elektrik duasına çıkmışlar!

İlginç, çarpıcı bir “inanç” ve tabii ki “düşündürücü” bir tarz!

Farklı bir “zeka” örneği aynı zamanda!

-*-*-

Yani yukarıda da sorduğum gibi; bu saydığım sorunlar için ama özellikle de “egemen iki devletli çözüm” maksadıyla, duaya çıkmayı veya 30 rekat tanınma namazı kılmayı “akıl” ettiniz mi?

Son bir soru: Olur da tanınma duasına falan çıkarsanız, İstiklal Marşı’nı bilmeyen ama tribünlere veya televizyon başındaki seyircilere şirin ve de kahraman görünmek maksadıyla ağzını – dudaklarını oynatan Afrikalı futbolcu gibi; olur da egemen eşit iki devlet meselesi maksadıyla duaya çıkarsanız, kaçınız Fatiha Suresi’ni ezbere biliyor?

“Çalışın” derim!

Yüksek sesle okuturlarsa, rezil olmayasınız!

Vallahi alırlar bakanlıktan, karışmam!