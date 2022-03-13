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Ev ve aile konuları gündeminizde olabilir

Astrolog Murat İpek'ten 13 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

13 Mart 2022 Pazar 09:29
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Ev ve aile konuları gündeminizde olabilir
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Koç

Aile bağlarınızı güçlendirebileceğiniz deneyimler yaşayabilir, benim diyerek sahip olmanızla gurur duyacağınız anılar biriktirebilirsiniz.

Boğa

Şefkatli olmayı, merhamet eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Yufka yürekli haliniz görenlerin içini ısıtabilir.

İkizler

Kendiniz için duygusal harcamalarda bulunabilir, kendinizi şımartma isteği duyabilirsiniz.

Yengeç

Bir tünelden çıkıyor gibi hissedebilirsiniz. Sonu belli, aydınlık ama çıkana kadar karanlık.

Aslan

İçsel muhakemelerinizde yargı sizden yana, kendinize şefkatli davranabileceğiniz bir gün.

Başak

Hayalleriniz ve hedefleriniz gerçekleştirilmek üzere sizi bekliyor. Yaratım ve ürün çıkarma isteğiniz yoğun, bunu değerlendirebilirsiniz.

Terazi

İş yeriniz ya da çalışma ortamınızdaki kadın figürlerin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Gerektiği zaman gerektiği yerde bulunmanız bile iyi gelebilir.

Akrep

Gurbet, uluslararası ilişkiler ilginizi çekiyor olabilir. Kalbinizin başka kültürlere attığını düşünebilirsiniz.

Yay

Bugün sizi benliğinize çevirecek, kim olduğunuzu hatırlatacak olayları deneyimleyebilirsiniz. Öğrenmeye daha fazla meraklısınız.

Oğlak

İkili ilişkilerinizde biz demenin ne anlama geldiğini tam anlamıyla yaşayabilir, beraberliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Kova

İş hayatınıza getireceğiniz pratik çözümler sandığınızdan çok daha fazla faydalı olabilir. Beğeni ve takdire layık görülebilirsiniz.

Balık

Yaratıcılığınızı ve becerilerinizi hobilerinize yöneltebilirsiniz. Dokunuşlarınızın eşsizliği dikkatleri toplayabilir.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekTeraziBoğa
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