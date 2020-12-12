Görünmezlik için yapay deri geliştirdiler

Güney Koreli araştırmacılar, bir tür kamuflaj özelliğinde, görünmezlik sağlayan bir çeşit yapay deri, kumaş tasarladı. Deri, yalnızca beş saniyede birinden diğerine geçiş yapabilen çevredeki ortamın renklerini taklit etmek için ısıtma ve soğutmayı etkinleştiren özelliğe sahip.

Tek tek pikselleştirilmiş ekranlar halinde tasarlanan deri, ortam sıcaklıklarının verilerini topluyor, böylece kırmızıdan yeşile, yeşilden maviye bağımsız olarak dönüşebiliyor.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Geliştirilen deri, askerlere savaş alanında görünmezlik gücü veriyor ve onları termal görüntüleme kameraları tarafından algılanamaz hale getiriyor.

Yamalar halinde geliştirilen deri projesi şu anda erken aşamada. Ancak cihazların çevredeki alana özerk bir şekilde yanıt vermelerini yani uyum sağlamalarını sağlayan özel bir mikro kamera kullandığı duyuruldu.

Yapay deriyi geliştiren ekip bukalemun gibi kafadanbacaklıların herhangi bir arka plana gizlenebilme konusundaki olağanüstü yeteneğinden ilham aldıklarını kabul ediyor.

Deriyi oluşturan yamalar bükülebiliyor ve cildin çeşitli eğriliğine uyum sağlayarak kullanıcının bunları suni bir cilt olarak takmasına izin veriyor. Pikselleştirilmiş ekranlar yamaları sıralar ve ters elektrik akımı uygulayarak soğuyan veya ısıtan bir termoelektrik biriminden oluşuyor.

TESTLER BAŞARILI

Araştırma ekibi, giyilebilir cihazları test etmek için bir insana bir yama yerleştirdi ve onu farklı renk ve sıcaklıklardan oluşan bir arka planda uyguladı. Çalışmada, “Algılanamayan yapay derideki piksellerin tek tek, sanki elde boş bir delik varmış gibi görünecek kadar hassas bir şekilde arka plan ortamına hızla uyarlandığı gözlemlendi.

Başka bir gösteri için, yamalar çalıların arka planında bir insanın yanaklarına yerleştirildi. Cihazın kapladığı deri alanı arka planla eşleşiyor ve kamuflaj desenli askeri üniformanın bir uzantısı gibi görünüyor.

Projeyi geliştiren ekip, derinin her türlü iklimde de tam olarak çalışması için deneyler yapmaya devam ediyor. Seul Ulusal Üniversitesi’nden Seung Whan Ko, “Bu sorun uygun bir termal yalıtkan eklenerek çözülebilir… Ancak performansın değişmesine de neden olabilir, bu da cihaz tam olarak tamamlanmadan önce daha fazla deney yapılması gerektiği anlamına geliyor” dedi.